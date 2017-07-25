〈北部〉竹南鈴木埤溶氧量低 千餘斤魚翻肚

2017-07-25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕近日氣溫屢屢飆高，連魚群都被熱死？苗栗縣竹南鎮鈴木埤，出現大量魚屍，經烈日曝曬，臭氣沖天，鎮公所連日來派員打撈，已裝了近百袋的魚屍。苗縣府環保局派員前往，現場無發現污染源，不過溶氧量偏低，研判是氣溫高，導致底泥耗氧量增加，魚群缺氧死亡。公所公園路燈管理所表示，將加裝水車打水，增加鈴木埤的溶氧量。

鈴木埤在日治時期便已存在，早年為灌溉埤塘，水質清澈，當地居民多數曾有在埤中抓魚蝦的經驗；竹南鎮公所十年前進行整治，規劃環埤水面廊道，打造成自然生態公園，禁止垂釣、游泳，魚類成群。

不過，當地龍山里長陳幸順於廿一日，接獲里民通報，表示鈴木埤有大量魚群死亡，他趕往除趕往了解，也隨即通報公所及環保局。

陳幸順說，由於鈴木埤上游的冷水坑溪流經竹南工業區，幾乎年年都會發生魚群暴斃事件，懷疑可能有不肖業者偷排廢水。

由於現場魚屍遍布，經烈日曝曬，臭氣沖天，負責打撈的公所人員連日來，都戴著口罩，辛苦打撈，已清除近百袋，估計超過一千台斤。

環保局水質保護科採驗水質，檢測結果水質酸鹼度正常、未檢出氰化物，但溶氧量偏低。水保科長劉正祥表示，魚群暴斃死因較複雜，因當天檢驗水質沒有污染異狀，可能為天熱，造成底泥耗氧量增加，但鈴木埤魚群密度高、水流速慢，使得溶氧量不足，導致魚群缺氧死亡。