〈北部〉10處環教場所找嘟嘟 合照抽好禮

2017-07-25

〔記者陳昀／桃園報導〕環境教育體驗季「94好玩94狂」系列的「設施場所尋寶趣」活動開跑，即日起至九月五日止，到市府環保局指定的十處環境教育場所尋找「嘟嘟園長人型立牌」合照後，上傳到活動網站，就能抽iPad、空氣清淨機、VR 3D眼鏡等獎品。

這十處環境教育場所包含桃園區的虎頭山奧爾森林學堂、中壢區的澗仔壢環境教育中心及老街溪河川教育中心、龍潭區的小人國微縮文化學校及三洽水環境教育中心、大溪區的石門水庫及好時節農莊、楊梅區郭元益糕餅博物館、復興區東眼山自然教育中心，和觀音區中台資源科技公司環境資源教育中心。

市府環保局局長沈志修指出，很多家長在暑假期間帶小朋友出遊，這十處環境教育場所都有優秀的環教老師、豐富的寓教於樂課程，鼓勵家長多帶小朋友參觀並體驗活動，探索大自然，共同維護生態。

他表示，民眾可任選一處環境教育場所，找到「嘟嘟園長人型立牌」後，單獨拍照合影，再將合照上傳到活動網站http://fb.digwow.com/67660，就可參加抽獎。

環保局環境永續科科長林錫聰說，「設施場所尋寶趣」獎項眾多，共有一百五十七份，包含iPad、空氣清淨機、VR 3D眼鏡、藍牙麥克風、隨行果汁機等禮品，參加活動可到「WOW挖好康！」搜尋「桃園市政府環境保護局《設施場所尋寶趣》」，詳情查詢桃園市環境教育全球資訊網。