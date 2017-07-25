〈北部〉龍岡將建4大館 打造魅力金三角

2017-07-25

推美食、文創、伴手禮 吸引旅客

〔記者陳昀／桃園報導〕市府與經濟部中小企業處合作，在「桃園魅力金三角」推動為期三年的「跨族裔飲食文化產業整合行銷計畫」，昨天發表成果，有六十二家業者接受輔導，營業額共成長八千萬元；市長鄭文燦表示，將在龍岡地區興建四大場館，規劃發展「魅力金三角一條街」，推動美食、文創、伴手禮等，吸引國內外旅客。

鄭文燦指出，龍岡地區位處中壢、平鎮及八德的交界帶，被稱為桃園的「金三角」地區，兼容眷村、客家、閩南、滇緬泰、伊斯蘭等多元的族群與文化，市府透過龍岡米干節、魅力金三角計畫，傳承歷史故事與文化，打造文化、美食與觀光的新亮點。

他說，忠貞新村雖已拆除，市府將在此興建異域故事館，記錄昔日的游擊隊傳奇與顛沛流離，也留下忠貞新村的溫暖故事，另規劃在異域故事館二樓設置龍岡親子館、在龍岡圓環設置龍岡藝術館、增設龍岡國民運動中心等。

跨族裔飲食行銷 業者響應合作

鄭文燦表示，市府要將「龍岡米干節」打造成觀光品牌，包含火把節、潑水節、長街宴、打歌等，都是外縣市遊客必遊，市府也會推動活動國際化，吸引國內外更多遊客前來共襄盛舉，並配合中央的「新南向政策」，以「跨族裔飲食文化產業整合行銷計畫」作為橋梁，與泰北、緬甸等地區交流互動。

市府經濟發展局局長朱松偉指出，這次計畫媒合廿一家業者合作推出新產品，向記食品與清合醬菜館共同研發的「閃醬」深受歡迎，並輔導九家在地文創業者，愛地球木工坊以在地文化故事研發「槍砲筆」、「子彈筆」最具特色，另研發八十種創意料理及伴手禮，有結合雲南與客家的「椒麻古早雞」、印尼泰式的「泰式黃薑雞」、中東風味「巴基斯坦奶油雞」及創新雲滇口味的「雲南臘肉可頌」等。

他說，民眾可以到門前懸掛「魅力金三角」燈飾的店家，探索美食文化饗宴，詳情查詢「桃園跨族裔飲食文化產業」網站，或臉書粉絲頁「魅力金三角」。

市府昨天也舉行「創意料理研發及料理評選」頒獎，料理類第一名是「夜拉合爾巴比Ｑ廚房」的巴基斯坦奶油雞，點心類第一名「向記雲緬小館」的雲南百年甜酒釀，醬料類第一名為「向記食品」的湖南老醬—眷村味醬燒豆腐。