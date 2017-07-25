〈北部〉五結掩埋場爐碴疑慮 吳澤成：該清就清

2017-07-25

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉利澤舊掩埋場，多年前疑遭傾倒廢棄爐碴，曾被開挖送檢，五結鄉代會副主席陳美華等人砲打縣府，質疑真相未明，問題還沒解決；代理縣長吳澤成說，將釐清權責，該清就清。

五結鄉利澤舊掩埋場，原收受家庭廢棄物，利澤焚化廠啟用後，掩埋場隨即封場，由鄉公所植栽綠美化，民國一○四年，有人檢舉舊掩埋場被傾倒有毒性的廢爐碴，宜縣環保局、鄉公所、鄉代會大動作開挖，把樣本送交化驗，事後環保局認定沒問題逕行結案，但地方上仍有雜音。

縣府昨在五結鄉公所召開基層座談會，陳美華再度提及此事，她指兩年過去了，不見舊掩埋場後續調查，抨擊縣府無積極作為，結果難以服眾。

五結鄉代陳啟生說，利澤舊掩埋場至少被埋入兩萬立方公尺爐碴，鄉民憂心若未趕緊清除，不僅影響地質，地下水質也會遭受污染，請縣府拿出具體處理方案，給五結鄉親合理交代。

宜蘭縣環保局解釋，全案兩年前被爆料後，便啟動調查，當時到三處採樣，送交環保署環境檢驗所檢測，分析結果顯示，回填物未含高濃度鐵、鈣，與爐碴不相符，毒性未超出安全標準值，認定是一般事業廢棄物，查無不法早已結案。

吳澤成說，利澤舊掩埋場部分平坦地，預計作為棒球場使用，堆置爐碴的爭議區域，會再與龍德暨利澤工業區服務中心協調，釐清責任歸屬，即使爐碴檢驗沒有問題，「該清走的就會清走」，縣府會依權責幫忙善後。