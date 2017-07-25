〈北部〉花蓮三棧溪禁戲水 警告標誌形同虛設

昨7旬男跳水溺死 連3年傳憾事
〔記者花孟璟／花蓮報導〕新城鄉三棧溪橋下至出海口，雖是縣府消防局公告的危險水域，但無法可罰，導致現場設置的警告標誌「有和沒有一樣」，已連續三年有民眾溺斃，昨天再傳民眾跳水溺死。
七十一歲林姓男子昨一早就和家人到三棧溪橋下「卡位」戲水，但消防局卻在上午八點廿八分接獲報案橋下有人溺水！警方初步調查，林男爬上高約二公尺的大石頭「跳台」，一躍而下跳進冰冷的溪潭中，但落水後卻沒有再浮上來，被朋友發現後立刻自行救上岸邊，雖當場進行心肺復甦術，但直到救護車抵達仍呈現昏迷狀態，立即送往國軍花蓮總醫院急救，於上午九時三十二分宣告不治。
事實上這已是三棧溪連續第三年有人溺斃，二○一五年六月有男子到溪邊烤肉，不小心跌入溪底被湍流沖進深潭，因不會游泳溺斃；二○一六年七月底則有當地的護溪志工落水，被漩渦捲入深潭的石頭縫溺斃。
附近居民說，三棧溪數十年來都是花蓮人喜愛的戲水勝地，清涼的溪水吸引遊客來喝酒、烤肉「消磨一整天」。林姓村民說：「印象中幾乎年年都有抓交替」，最近三年更是每年有人溺死，下水前真的要小心，尤其跳水最危險，很多人看到藍色清澈的溪水就忍不住在還沒熱身的情況下跳水，這種藍綠色的溪水最可怕，他自己只敢在岸邊水淺的地方玩。
公告危險水域 消防局：無法可罰
花蓮縣消防局副局長吳泰濬說，新城鄉三棧溪橋下至出海口是花蓮縣府公告的「危險水域」，因水流湍急，部分區域水深超過廿公尺、還有看不見的漩渦，雖然過去三年每年都有遊客溺水身故，但目前沒有法令可罰，除非縣府自訂自治條例，以新北大豹溪為例，去年因溺水頻傳，地方政府訂自治條例要開罰，但最後面臨民眾抗議而執行不下去，目前仍只能以勸導處理，盼民眾小心戲水安全。吳泰濬呼籲，民眾玩水前最好先熱身，並帶上「魚雷浮標」或游泳圈，保障戲水時的安全。
花蓮縣府觀光處代理處長彭偉族則表示，雖然發展觀光條例有罰則，可罰一萬元以上五萬元以下罰鍰，但因三棧溪橋下並非觀光局公告的「禁止從事水域遊憩活動區域」，不算處罰範圍，他認為，民眾還是有戲水的權益，但應謹慎小心，避免意外。