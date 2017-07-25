〈北部〉外埔漁港處處危險 苗縣府：修繕中

2017-07-25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕夏天到來，不少民眾會到海邊看夕陽、吹海風，但有民眾發現，苗栗縣後龍鎮外埔漁港的海堤木棧道，木板曲翹、圍欄缺漏，燈具也橫躺、電線外露，處處危險，且不見苗縣府設立告示牌；苗縣府農業處漁業科表示，木棧道正進行修繕工程，會要求廠商進行工區警示，以維護遊客安全。

外埔漁港曾是苗縣府力推的觀光漁港，多年前，縣府年年在此舉辦夏日音樂會，風光一時，但有縣民日前前往，卻發現海堤木棧道處處危險，並在臉書社團「靠北苗栗」貼文，希望相關單位重視。

縣民「靠北」 兒時記憶變調

這名縣民留言，「後龍外埔漁港，是很多在地人及外地人到了夏天很喜歡來看夕陽吹吹海風的一個很重要休憩區！也是很多當地人回鄉時，一定會想去看看的地方，包括我在內，這裡有很多我兒時的記憶，但曾幾何時美麗的漁港變成這種可怕的樣子。」

他批評，「我們也有繳稅啊……如果沒錢修，危險告示牌做一下會很難嗎？有人受傷或是跌落海裡時，縣府就等著被告請求國賠嗎？」

記者昨天前往，發現海堤木棧道的情形，有如貼文所述， 木板曲翹、圍欄缺漏，燈具也橫躺、電線外露，處處危險。

工區警示 縣府要求廠商進行

漁業科表示，漁港木棧道及部分碼頭，受去年梅姬颱風風災毀損，苗縣府於四月起執行災修復建工程，總經費三百四十七萬元，預計八月完工，目前尚在施工階段。對於民眾反映事項，會要求廠商進行工區警示。

漁業科指出，雖苗縣府未公告封閉木棧道，不過因木棧道有多處施工，縣府也建議遊客於完工前，暫時不要進入，以確保安全。