〈北部〉竹市公有房地太陽能發電 看海公園也納入

2017-07-25

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市看海公園也要種電了！新竹市府鼓勵公有房地及學校種電及設置太陽能板，除已通過利用公有學校屋頂種電外，昨天也進行所屬機關公有房地公開標租招商說明會，其中位在南寮海邊的「看海公園」，底下原是垃圾掩埋場，經市府綠化後，未來將採高架式架設太陽能板，增加其發電效益。

產發處工商管理科預估未來竹市公有房地和公有學校每年平均發電量將達六百一十萬度、年均減碳三千一百八十三公噸，相當於廿六點五萬棵樹木及八點六座的大安森林公園。

產發處工商管理科長趙淑琴說，竹市公有房地設置太陽光電發電系統建置作業，第一次招標以公有學校為主，卅多所學校已在評估中，未來將予許設置面積約七萬五千平方公尺，年底前就能完成施作三點五百萬瓦系統設置量，預估每年平均發電量三百九十萬度，可年均減碳兩千零卅三公噸，相當於十七萬棵樹木年均減碳量，年減碳量等同於五點五座大安森林公園。

除了公有學校的屋頂，市府也研擬利用公有房地來種電，其中位在南寮的看海公園，因位處較高地點，將納為太陽能設置的新場域。

趙淑琴表示，昨天進行市府及所屬機關房地設置太陽光電系統招標說明會，預計參與設置面積約四萬八千平方公尺，施作二百萬瓦系統設置量，最低售電回饋百分比至少有十％，預估每年平均發電量兩百廿萬度，年均減碳一千一百五十公噸，相當於九點五萬棵樹木每年平均減碳量。其中，看海公園也被列為為太陽光電發電場域，將提供設置面積約兩萬平方公尺，讓新竹市成為低碳環保城市。