〈北部〉五楊高架校前路交流道 10月完工

2017-07-25

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕市長鄭文燦昨天視察剛完工的「楊梅區五楊高架校前路交流道道路拓寬工程」，他表示，五楊高架校前路「北入、南出」的交流道，預計在十月完工，屆時五楊高架不再只是「路過」楊梅區，方便楊梅區的汽車駕駛人也能直上中山高速公路。

國道一號五楊高架道路增設校前路交流道工程，在二○一五年十二月動工，初期將提供警方處理交通事故與救護車進出五楊高架救治傷病患，節省南下繞行湖口交流道的二十四公里路程、爭取約十四分鐘的事故處理時效，傷患送到楊梅地區醫院救治，路程也能縮短十二公里、爭取七分鐘的搶救時間。

校前路交流道預計在十月完工，未來也將開放給民眾使用，市府去年十一月配合拓寬校前路，花費三千萬元，將校前路通往楊梅市區約二百二十公尺長的路段，由兩線車道拓寬為四線車道與人行道，並同步施作邊溝排水、交通號誌、路燈照明等工程，已經於六月完工。

鄭文燦昨天視察表示，五楊高架的命名來自「五」股到「楊」梅，但在楊梅區卻沒有交流道，讓地方民眾抱怨不已，等交流道完工後，汽車駕駛人可以直接「北入、南出」五楊高架，不用再望中山高而興嘆。

他說，市府將向交通部提議，在校前路交流道到楊梅交流道的單側增闢一條聯絡道，方便當地的秀才里、永寧里民眾經由聯絡道連接中山高，讓地方交通更方便。