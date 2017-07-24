〈北部〉黃大魚創團劇「掛鈴鐺」 下月復刻演出

2017-07-24

黃春明參加彩排、示範動作

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕國寶級作家黃春明領軍的「黃大魚兒童劇團」將復刻經典創團劇「掛鈴鐺」，黃春明在身體狀況允許下，甚至親自參加彩排，躺在地上示範動作，相當重視劇團的演出，劇團即將在八月十一日和十二日在宜蘭演藝廳演出，黃春明也將現身為劇團打氣。

配合二○一七年宜蘭童玩節演藝廳系列節目，劇團八月十一日晚上七點三十分、十二日下午兩點三十分和晚上七點三十分在宜蘭演藝廳演出創團劇「掛鈴鐺」，透過童趣的生動演出，演繹經典劇碼，購票請洽兩廳院售票系統或宜蘭演藝廳。

黃大魚兒童劇團製作經理柯珞表示，黃春明老師現在沒辦法像以前一樣常常來現場看排練，他也希望能慢慢放手，讓團員自己發揮，但他在身體狀況和時間允許的情況下，也會來看排練，七月十一日那場練習他就有到場，當場現場指導團員，甚至還親自躺在地上示範，大家看到他很喘還頭暈都嚇到了，趕快請老師好好休息。

「掛鈴鐺」說的是老鼠家族正為了被黑貓咬死的奶奶傷心不已，想盡辦法要把黑貓趕走，經過幾次失敗後，想到以掛鈴鐺的方式，早點知道黑貓靠近才能躲起來。柯珞表示，黃春明老師覺得「掛鈴鐺」這齣劇距離上次演出已經好幾年了，這齣劇比較歡樂可以跟小朋友互動，這次除了偶的演出，還加入人身扮像，偶和人分飾同一個角色，交叉出現在不同的場景，畫面豐富，增加許多觀賞的驚喜和樂趣。