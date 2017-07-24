〈北部〉《醫療奉獻獎得主》牙醫徐正隆 獲衛福專業三等獎章

2017-07-24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮牙醫師徐正隆從事牙醫工作長達三十七年，雖已經退休，還是無法忘記病人需要他，仍在衛福部花蓮醫院擔任特約醫師，數十年如一日。他說，當醫師不要向錢看，為了錢做事熱忱就會冷卻，曾在二○一四年獲得醫療奉獻獎的他，認真奉獻的理念再度獲得「一○六年衛生福利專業三等獎章」。

六十三歲徐正隆是第廿四屆醫療奉獻獎得主，是衛生福利部花蓮醫院牙科主任退休。北醫牙醫系畢業的他，在一九七九年投入投入花蓮偏鄉的巡迴醫療工作，當時的花蓮交通不方便，也沒有醫師的巡迴醫療車，到偏鄉得搭公車、走路爬山，到鄉下山區的國小看牙就要走上半天的路，甚至要扛著器材走過吊橋，十分辛苦。

當年在他寫信力爭下，花蓮獲得中央補助第一輛牙科巡迴醫療車，前往各偏鄉社區、國小替孩子及老人看牙，三十七年了始終如一，退休還跑回醫院繼續當「特約醫師」，雖然錢不多而且辛苦，他卻甘之如飴。

他認為，只有向錢看的人「熱忱會變冷」，到鄉下服務，看到病人看好牙齒，更能感受心靈被填滿的快樂，令人滿足。

花蓮醫院院長蔡興治說，雖在公立醫院服務，卻曾自掏腰包買牙醫設備，淘汰老舊器械，完全不計較，無私的精神讓人感動，更深入偏鄉義診、巡迴醫療，指導民眾正確的口腔衛生觀念，徐醫師再次獲獎令醫院上下與有榮焉。