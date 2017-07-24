〈北部〉秀姑巒溪泛舟3鐵 600人酷暑競技

2017-07-24

〔記者花孟璟／花蓮報導〕東部海岸國家風景區管理處舉辦「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項」比賽，今年邁入第八屆，比賽吸引六百多位、九個國家選手參賽，競爭激烈，由擁有「鐵人鼠王」之稱的林群馨以三小時三十一分四十九秒成績，勇奪本屆比賽男子組第一名。

今年的秀姑巒溪泛舟鐵人三項比賽，原訂六月十八日舉辦，因遇豪大雨溪水暴漲，順延至昨天舉辦，原訂日期有九百多名選手報名，由於日期更動受理選手退賽，最後仍有六百多人參賽，昨晨六點半出發，狹窄秀姑巒溪水道橡皮艇爭相前進，場面壯觀。

秀姑巒溪鐵人三項的特色，就是把一般鐵人三項的游泳項目換成秀姑巒溪泛舟：先從瑞穗泛舟十一公里到奇美上岸，接著路跑十二點六公里到長虹橋，再以自行車騎行東海岸四十四公里，總長度達到六十七點六公里，在炎熱的大暑後一天舉辦的比賽，格外考驗選手耐力；其他還有鐵人兩項（泛舟加路跑）、鐵三角接力等組。

鐵人鼠王林群馨 男子組奪冠

獲男子組總排名第一名是擁有「鐵人鼠王」之稱的林群馨，他剛在今年五月普悠瑪鐵人三項賽獲得亞軍。以三小時三十一分四十九秒勇奪冠軍，他說，第一次參加秀姑巒溪鐵人比賽感覺挑戰性特別大，雖然泛舟項目遭遇擱淺，但最後仍以自己強項「跑步」扳回一成，也是他致勝關鍵。

美女警花謝伯韶 女子組奪冠

女子組鐵人三項第一名的謝伯韶是「美女警花」，去年首度奪冠、今年以三小時五十四分五十九秒衛冕冠軍寶座，比第二名施心儀的四小時三十三分零八秒快了將近四十分鐘。謝伯韶說，已是第五次到秀姑巒溪比賽，因為每次比賽天氣都超熱，因此最近重點是訓練自己「耐熱」，昨天真的派上用場。