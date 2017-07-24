〈北部〉不玩命！宜縣立牌警示

2017-07-24

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕夏日玩水不玩命，宜蘭縣政府消防局公布五十三個曾經發生溺水意外的地點，消防局指出，其中最常發生事故的有南方澳內埤海灘、外澳和烏石港北堤衝浪區，危險水域外都會設立警告標示，提醒遊客下水危險，並附上死亡溺水人數。

南方澳內埤海灣吸引許多遊客踏浪，但是前年夏天就曾發生情侶踏浪時，其中一人被捲到外海憾事。消防局表示，南方澳海域屬於陡降型海灘，會出現波浪造成海水奔流入海的反捲流，海岸和沙灘之間落差有時高達十公尺，民眾踏浪時一旦遇到長浪突然襲來，人容易被捲到外海。

消防局指出，烏石港北堤到外澳海灘間則是會出現一種離岸流，在浪與浪之間看似平靜的區域，出現會把人往外海帶的強大水流，大約呈現長方形，寬度不超過九公尺，長度從海岸延伸到海平面可達六、七百公尺，雖然顏色比較黑，但是很難與一般海流辨別，速度很快，尤其退潮時更危險，如果遊客沒分辨清楚，容易被海流吸到外海。

消防局表示，民眾應選擇有救生員執勤的海灘游泳，當海灘設有警告或禁止標誌時，應遵守規定，勿強行下水，若遇溪水暴漲，被困岩石或沙洲，應保持冷靜，等待救援，或尋找可助浮且耐沖刷的物品，萬一被水沖走時，可將物品置於身體下方，以免身體直接被撞傷，而游泳中如遇水流，切記應順流斜向游往岸邊，即可靠水流力量輕易靠岸，局裡都會進行操舟防溺訓練、水域救援訓練跟潛水訓練，各分隊針對轄區特性也有辦理防溺訓練。