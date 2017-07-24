〈北部〉危險水域 內埤海灣5年奪7命

2017-07-24

議員促設廣播器 提醒遊客安全

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕農曆大暑才剛到，加上暑假來臨，宜蘭縣南方澳內埤海灣又再度充斥遊客戲水，雖然告示牌上寫著這裡五年內帶走七條人命、這裡是陡降行危險沙灘，但是仍有媒體介紹遊客來情人灣踏浪，甚至還有外國人到這裡游泳，本地議員擔心引起模仿效應，希望設立廣播器，提醒外地遊客危險性。東北角風管處表示，六到九月有巡邏隊加強宣導，設立廣播擔心會有噪音問題。

屬陡降型 海岸與沙灘落差達10米

位於南方澳的內埤海灣因為圓弧的曲線海岸線，與閃閃發亮的礫石沙灘，加上地處隱蔽，吸引許多情人來這散步，又有情人灣之稱，但是其實當地人根本覺得這裡是「恐怖情人灣」，因為危險的陡降型海灘，海岸和沙灘之間落差有時高達十公尺，五年內發生七起溺水意外，帶走七條人命。

但是許多外地遊客不知道內埤海灣的危險性，不斷到內埤踏浪更讓本地人看得膽戰心驚，日前一名外國人在臉書表示，她詢問宜蘭在地人宜蘭的海邊哪裡可以游泳，但是得到的回應是都不行，請到游泳池，後來她選擇到南方澳情人灣下水游泳，臉書上更透露，她下水以後也越來越多人跟著一起游泳。

此外，還有網路媒體製作情人灣踏浪特集，影片中介紹情人灣可以踏浪，拍攝戲水影片，甚至還介紹是個適合帶著女友踏浪玩水的地方。宜蘭網友表示，真的有責任感的好男朋友才不會帶女友到情人灣踏浪，到內埤海灣玩水是想淹死女友嗎？

當地人只在沙灘玩 不會去玩水

南方澳一家麵店老闆娘表示，每次看到遊客來南方澳玩，都一定會特地提醒他們，到內埤海灣不要下水，真的很危險，在地人絕對不會在那玩水，當地人頂多只會帶著小孩在遠遠的沙灘玩沙，絕對不會去碰那片海。

議員邱嘉進表示，發生事故的幾乎都是外地遊客，除了設立告示牌以外，東北角風景區管理處應該要在沿岸廣設廣播器，全長一．六公里的海岸線，相隔兩百公尺設立一支，在風浪較大的時候開啟，提醒遊客容易發生危險，這會比只是靜態的告示牌有用。

風管處提醒不要背對海及游泳

東北角風管處副處長陳煜川說，從去年開始風管處已有跟當地社區合作設立巡邏隊，從六月到九月的戲水旺季會派人加強勸導遊客，提醒遊客不要背對海浪，風浪大的時候不要戲水，更不要游泳，如果安置廣播系統有民眾擔心會像噪音，目前還是以巡邏勸導為主。