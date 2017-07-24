〈北部〉留美博士撿垃圾17年 要讓芎林變清淨

2017-07-24

17年前返國 早起上班沿途撿垃圾

〔記者廖雪茹／芎林報導〕留美博士徐烈鈞歸國後，落腳新竹縣芎林鄉，每天上班前，提早一個小時到街道運動兼撿垃圾，退休後依舊，十七年來如一日，近三年更熱心參與社區營造。他的善行吸引一群鄉親加入行列，積極以具體行動帶動芎林亮起來。

赴美求學的徐烈鈞，紐約州立大學水牛城分校取得化學博士後，在一家化工公司從事研究工作十八年，因為想回家鄉貢獻一己能力，民國八十九年五月返國後進入工研院，在材料化工所服務十七年後退休。

每天上班前，徐烈鈞總是提早一個小時，在芎林街道運動，順手撿拾沿途垃圾，三年前退休迄今仍不曾間斷。他認為，台灣的國民所得不差，唯獨環境衛生和世界先進國家相較，仍有改善空間，如果大家都能注重自己的居住環境，生活品質就會好，現在就從小事做起，每天做一點點。

組協會號召 鄉代、前議員也加入

徐烈鈞的撿垃圾善行，感染周邊鄰居、朋友也加入行列，四年來約二、三十名環保志工不定期發動清淨家園行動，去年七月更成立「芎林亮起來協會」，由徐擔任理事長，每次透過網路召集，志工們都熱烈參與。

芎林鄉代表會主席黃正彪、副主席林彭玉連、鄭昱芸、楊秋賢等代表、前議員劉展源和林祺堯等村長也是志工，眾人頂著烈日，手持夾子、塑膠袋彎腰撿垃圾。

不只是讓家園變乾淨，徐烈鈞認為，芎林鄉擁有豐富的人文特色、古蹟建築和自然生態，卻鮮少人知道，十分可惜；因此，他在一○四年參加新竹縣社區規劃師培力，此想法也感動一群志同道合者投入，他們正一點一滴挖掘在地資源，希望以新的視角再現芎林之美。