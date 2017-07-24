〈北部〉補助安裝住警器 市府編2千萬

2017-07-24

弱勢族群列為優先補助

〔記者李容萍／楊梅報導〕市府消防局統計，全市需要裝設「偵煙式住宅火災警報器」（簡稱住警器）有卅一萬多戶，目前僅七萬四千多戶裝設、佔廿三％，還有四分之三住宅尚未裝設；市府今年編列二千萬元預算，針對弱勢族群優先補助，並擴大開放給狹小巷弄周邊、住宅式宮廟、透天厝，或小型餐廳、小吃店、小型工廠等存有易燃物場所申請補助，提高防火效益。

消防局呼籲符合申請資格的民眾，直接向轄區的消防分隊登記，或向里辦公處申請，這項補助從即日起到預算用完為止，以戶為單位，每戶申請一次、一次以一顆為限。

市長鄭文燦昨天出席楊梅區「夏威夷社區住警器示範社區成果發表」活動，他表示，高樓大廈、住宅大樓設有火災警報器和自動灑水系統，但一般的透天厝、老舊社區或狹小巷弄周邊住宅，更有裝設住警器的需求，市府提升市民居家安全，今年共編列二千萬元預算補助，夏威夷社區為示範社區，三百八十戶幾乎已全數安裝。

他指出，安裝「偵煙式住宅火災警報器」有自救和互助的雙重意義，警報器一響，可以在消防隊員趕到之前及時逃離、疏散、報案，小小一顆住警器免配線，可及早通報火災發生，提醒民眾爭取更多的應變時間並及時逃生。

鄭文燦說，消防局從二○一四年開辦這項補助，往年只限獨居老人、中低收入戶和身心障礙者申請，今年擴大到老舊公寓、透天厝家戶，預估到今年底可增加三萬戶，裝設比率可提高至卅三％；由於消防局大量採購已壓低價格，住警器一個約三百元，一般市售價約五、六百元。