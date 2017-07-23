〈北部〉跟水梨一樣甜 宜蘭麻竹筍節吃好料

2017-07-23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭河流域種植的竹筍，近期進入盛產期，宜蘭市思源社區發展協會主辦、宜蘭市公所協辦的「二０一七宜蘭麻竹筍文化節」，期盼能推廣市內頗具特色的麻竹筍文化；宜蘭市民代表郭燈和表示，宜蘭河流域的麻竹筍種植在排水佳沙地，口感跟水梨一樣甜，希望在市公所協助下，能讓更多人吃到優質的竹筍。

宜蘭河流域沿岸約有三十多公頃的麻竹筍，每年的五月到十月進入盛產期，思源社區發展協會主辦的「宜蘭麻竹筍文化節」已邁入第五屆，透過親子同樂的活動，期盼更多人能愛惜在地農特產、永續營造在地農業，並且廣邀民眾一同推廣精緻農業。

郭燈和說，宜蘭河流域的沙地排水性佳，能夠提供適合的環境，讓怕水的麻竹筍成長，也讓竹筍的口感跟水梨一樣甜，他指出，社區舉辦文化節，把親子同樂的概念跟麻竹筍結合在一起，就是希望把最甜最優質的竹筍推廣出去。

郭燈和表示，很多人只知道竹筍，卻不知竹筍過了十幾年後會開花，枯萎後會形成竹筍頭，社區利用來做成茭，讓親子可以一起擲茭，發展成與眾不同的文化，希望能逐步變成社區最大的特色。

宜蘭市長江聰淵表示，竹筍是宜蘭市早期最重要的農作物，隨著時代的轉變，經濟價值逐漸下降而沒落，但這是早期最重要的文化產業，希望透過社區的文化節，能提升竹筍文化的地位，公所也協助竹筍農友，向市內餐廳接洽，把在宜蘭河竹筍放入餐廳裡的料理內，向更多民眾分享在地特色美食。