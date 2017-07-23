〈北部〉56船加入 花蓮環保艦隊成軍

2017-07-23

〔記者王峻祺／花蓮報導〕全球海洋垃圾問題逐漸引發關注，花蓮昨有海巡署船艇、賞鯨船及漁船在內等五十六艘大小船隻，加上海洋生態保育協會等環保團體，合力成軍一支「環保艦隊」，未來將分工淨海，參與漁民也允諾船上垃圾絕不丟入海中，並主動打撈海洋垃圾，為清淨海洋盡心力。

花蓮縣環保局昨會同海巡單位在花蓮港六號碼頭舉辦環保艦隊成軍儀式，五艘漁船代表所有船艇在鳴笛聲中緩緩向外海出發，象徵艦隊啟航，討海逾卅年的老船長林建福，也揚旗加入艦隊行列，強調「清淨海洋人人有責！」

花蓮縣環保局長饒忠說，為減少海上作業造成的海洋廢棄物，並配合環保署政策籌組環保艦隊，第一梯次艦隊成員總計有三艘海巡總局東部地區機動海巡隊船艇、六艘賞鯨船及四十七艘漁船，未來除會持續召募更多成員，還要深化艦隊功能，進行近海垃圾分布調查。

海底垃圾調查 竟有磨石耗材

今年環保局委託花蓮縣海洋生態保育協會在遊客人數較多的七星潭、石梯坪等地，進行海底垃圾調查研究計畫，調查同時也有數十名潛水員協助淨海，截至七月中已陸續淨海六次，初步統計海底垃圾多以釣具、漁網等漁具為主，占了其中九成，並發現罕見「磨石耗材」。

花蓮縣海洋生態保育協會理事長劉得煒表示，塑膠、保麗龍、玻璃瓶及寶特瓶多是常見海洋垃圾，但海中竟出現與砂紙有相同功能，用來磨石材表面的「磨石耗材」，由此可見海洋廢棄物種類日趨增多，大海汙染程度已今非昔比，鼓勵民眾一同淨化海域，為海洋生態盡心力。