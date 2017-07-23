〈北部〉金雞母？藝術家：盼兼顧商業與文化

2017-07-23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕中興文創園區昨日試營運，被視為是宜蘭的「金雞母」，但能否走出特色，帶來人潮與商機，備受各界質疑，頭城在地藝術家鉛筆馬丁就認為，文創園區要成功，如何讓園區內的文化與商業間取得平衡，最為關鍵；中心文創園區創意總監李璦如則說，只要育成計畫能培養出具市場規模的文創業者，園區絕對能成功。

中興文創園區宜蘭縣政府將優先開發約八公頃的文創一專區，分兩階段進行，以文化復育文主軸，第一階段將進行微型文創的育成，做好文化底蘊，第二階段則將進行招商，預計在三年至五年內，文創一專區就可全部啟動，進行初期的商轉跟維運。

鉛筆馬丁表示，中興文創本來就具有豐富的歷史底蘊，具備發展文創的價值，運作這樣的園區，必定要與商業做結合，文創跟商業都要兼顧，否則園區無法維運，也會走向沒落，但如果純粹只有商業，又會失去文創的價值，如何讓文創跟商業間的天平取得平衡，是園區成功的關鍵。

李璦如則認為，園區要成功，育成很重要，現已徵選出十五家具潛力的微型文創單位進駐園區，縣府提供基地空間給這些文創業者，就像在養材料，逐漸讓藝術繁殖場變成藝術競技場，打開園區的市場，育成做得好就能看到商機，再運用園區的文化底蘊，打造文化休憩小鎮，最後透過品牌活動行銷，讓民眾喜歡這裡，願意走進來，如此就能達到園區活化的目的。