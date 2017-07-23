〈北部〉參觀免費 中興文創園區試營運

2017-07-23

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕前身是中興紙廠的宜蘭縣五結鄉中興文創園區，昨試營運，以「宜蘭興再造」為精神品牌亮相，將持續推動產業育成進駐計畫、年度特展、新秀舞台、影視推廣等多元活動，中興文創重要推手，前宜蘭縣長、現任農委會主委林聰賢也回鄉參與試營運啟動盛會，他說，中興文創絕對會是宜蘭的「金雞母」。

中興文創園區，原為民國二十四年創立的「臺灣興業株式會社」，光復後由國民政府接管成立「臺灣紙業股份有限公司」，即為中興紙業公司的前身，中興紙業於民國四十八年成立，曾為全國規模最大的造紙工廠，以生產新聞紙為主，兼製各項文化用紙及工業用紙，但之後受國際紙價波動及經濟變遷的影響，漸轉盈為虧，於民國九十年結束營業，最後在員工集資下，另成立興中紙業公司，承租園區內北側廠房營運迄今。

收費與開幕時間未定

宜蘭縣政府於民國一０二年接手中興紙廠舊址，開發面積約二十五公頃，預定以十年時間、工程款與購地經費共廿九．七億元，分五階段推動，預計民國一一二年完成，昨日園區試營運，期間不收費，之後的收費方式與正式開幕時間仍待研議。

試營運啟動儀式，林聰賢、宜蘭縣代理縣長吳澤成、文化部文資司司長陳登欽、立委陳歐珀及縣內部分議員均有參與，也邀請蘭陽舞蹈團，以紙廠最初的製紙原料「鬼芒」結合舞蹈表演。

「中央沒做，地方來接手！」林聰賢指出，讓工業的工廠轉型為文化創意的園區，甚至進一步變成文創造鎮，象徵宜蘭正朝幸福二點０及「南文創北生醫」的政策方向前進，中興文創造鎮未來會有具體內容與形象，是宜蘭的「金雞母」，文化發展不能一蹴可幾，但宜蘭已經準備走向另一階段，盼望鄉親共同合作，讓這座實驗基地變成發展文創的台灣領頭羊。

宜蘭代理縣長吳澤成說，老廠房轉身成為文創園區，不僅為宜蘭文創產業開啟新的里程碑，未來還會發展成自造實驗、美學生活教育場域及藝企媒合平台，更重要的是，透過在地連結國際視野的共創合作，期能發揮出文創群聚效應，喚起宜蘭子弟回鄉，吸引更多創意人才常駐宜蘭。