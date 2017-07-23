〈北部〉公館紅棗、三灣梨 邀遊客嘗鮮

2017-07-23

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉紅棗進入盛產期，鄉農會昨天及今天舉辦紅棗產業文化活動，吸引人潮，部分觀光果園也開放採果，讓遊客享受採鮮果的樂趣。三灣鄉「梨饗三灣─農家市集趣」系列活動也同時登場，苗栗縣長徐耀邀請遊客到三灣鄉品嘗優質的三灣梨。

公館鄉農會昨天起一連兩天在苗栗區農業改良場舉辦紅棗產業文化節活動，一早大批民眾參加紅棗大道踏青，也有外地遊客前來體驗紅棗發糕及地瓜圓DIY體驗教學；兩天的活動安排社區才藝表演、農特產品市集展售等，遊客可到公館小旅行，體驗採棗樂及品嘗紅棗美食。

徐耀昌昨天也頒獎表揚今年紅棗評鑑的「金棗王」吳漢能，吳漢能也分享栽種心得，他說，他在石墻村住家旁種植紅棗十多年，三年前納入農業經營專區，包括施肥、用藥、田間管理、病蟲害防治，全都按照鄉農會、苗栗農改場的輔導「按表操課」。

吳漢能打趣的說，他花了相當多時間來照顧紅棗，可說是「愛棗如子」，才會得到「金棗王」殊榮。

三灣鄉公所昨天及今天在三灣五榖廟前廣場舉辦「梨饗三灣─農家市集趣」系列活動，有客家藝文表演、農特產品展售、趣味競賽、美食品嘗等， 每年的三灣梨觀光季活動更吸引大批人潮，是當地年度盛會。

此外，三灣鄉永和社區每週六、日在永和山茶廠辦理的農夫市集活動，歡迎遊客前往體驗三灣好山好水好風情。