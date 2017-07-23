〈北部〉新埔神農大帝祈福 擲聖杯送梨

2017-07-23

〔記者廖雪茹／新埔報導〕新竹縣水梨重要產區─新埔鎮南平社區，昨天起一連兩天舉辦「心中有梨（你）」水梨產業文化活動，居民扛著神農大帝造型的裝置藝術繞行祈福、帶遊客品嚐香甜的「神農梨」；許多農友熱心捐出水梨義賣，作為社區長輩關懷照護基金。

南平社區發展協會理事長黃成進表示，當地原本栽種椪柑，因黃龍病導致歉收，居民受到神農大帝的指點轉作水梨而重現生機，為感念當地信仰中心龍天宮（五榖廟）神農大帝的庇佑，將所種水梨取名「神農梨」。

南平社區自民國一○一年起透過農村再生基金，整合信仰文化與小農招商舉辦水梨促銷活動，希望為「神農梨」建立品牌口碑。

昨天上午，社區壯漢扛著神農大帝造型的裝置藝術，在神農花鼓隊帶領下，敲鑼打鼓繞行農路，新埔鎮長林保祿也到場體驗；婦女們則在神農市場，提供新鮮神農梨品嘗及展售，自製水梨冰沙，讓參加的民眾消暑。

現場還有傳統客家花鼓、山歌演唱等表演以及「神農賜梨」擲筊活動，凡得神農大帝應允聖杯，同時完成「永不分離」任務打卡，即可獲贈一顆神農梨。許多農友並捐出水梨義賣，作為社區長輩關懷照護基金。

南平社區今天有水梨產地深度體驗遊程，將帶領遊客到果園採果；新埔鎮農會二十九、三十日兩天，也將在產業交流中心舉辦水梨節促銷活動。