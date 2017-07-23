〈北部〉竹縣東方美人茶賽 曾攸賢蟬聯特等獎

2017-07-23

〔記者廖雪茹／峨眉報導〕全國矚目的新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽成績昨天揭曉，今年品質提升，淘汰率僅二十四．六％，峨眉鄉第二代茶農曾攸賢蟬聯特等獎。

可望維持去年高價 1斤賣48萬

去年特等獎茶一斤賣出四十八萬元新高價，預估今年可望維持此一水準。不過，茶業改良場場長陳國任講評時說，真心希望身價不要再高了，才能讓更多人喝到好茶。

新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽，十八日起一連五天在峨眉鄉農會熱烈展開。農會總幹事郭素玉表示，共有九百七十點參賽。縣長邱鏡淳唱名揭曉優勝名單時，現場擠滿茶農屏息聆聽，氣氛緊張。

陳國任說，東方美人茶技術門檻高，茶菁原料的選擇與節氣、小綠葉蟬的著涎，幾已決定七成品質。

峨眉和北埔兩鄉農會表示，受產業促銷活動和市場供需影響，特等獎茶價格有逐年攀升趨勢，從民國一百年十六萬元一斤，一路攀升到一○四年一斤四十二萬元，去年更創下四十八萬元新高價，其他得獎茶的價格則變動不多。

四十六歲茶農曾攸賢今年參賽二十六點，除衛冕特等獎，再度封王，另獲得頭等獎五與一個貳等獎和三個參等獎，是最大贏家。

他說，從小跟著父親製茶，已超過三十年，目前管理約十甲茶園，從栽種、管理、採收到製作，一貫作業，所以能將品質顧到最好。

邱鏡淳說，東方美人茶供不應求，且因價格好，尖石鄉已有農民砍柿樹改種茶；縣府鼓勵新闢茶園，每公頃獎勵八萬元，並將加強資材、器具等補助及支援農工人力。

縣府公布獲獎名單如下：特等獎曾攸賢、頭等獎一姜金域、頭等獎二江慶鐘、頭等獎三峨眉茶行及楊世瑩、頭等獎五曾攸賢、頭等獎六彭勇山及彭國謀、頭等獎八曾兆賢、頭等獎九峨眉茶行、頭等獎十楊世瑩。

因民間忌諱，獎項中無頭等獎四與頭等獎七。