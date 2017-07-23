〈北部〉推水上活動 桃市府爭取中庄攔河堰練習

2017-07-23

〔記者周敏鴻／大溪報導〕大溪區公所昨天邀請大溪高中輕艇隊員示範風帆、ＳＵＰ、獨木舟、輕艇等水上運動，推廣無污染的低碳水上活動，市長鄭文燦到場表達支持，他表示，石門水庫、大溪河濱公園目前已是水上活動訓練場地，市府將與水利署協調，新增中庄攔河堰等水域從事水上活動。

大溪高中輕艇隊表現亮眼

大溪高中輕艇隊今年贏得「市長盃龍舟賽」龍王組冠軍，也在全國中等學校輕艇錦標賽、全國輕艇水球錦標賽暨國際輕艇水球邀請賽、全國輕艇競速錦標賽拿到多項優異成績，表現亮眼。

輕艇隊員昨天在石門水庫的阿姆坪水域，示範風帆、獨木舟、輕艇、ＳＵＰ（Stand Up Paddle，被稱為衝浪舟或立槳衝浪板、槳板），隊員們拉起風帆或快速划槳，搭乘不同的舟艇遨遊在青山綠水之間，還表演三百六十度回轉、翻身入水等高難度動作，贏得岸邊觀眾熱烈喝采。

大漢溪流域 拚生態觀光

隊員們說，輕艇運動需要高度的肌耐力與協調性來操舟，做出各種高難度動作，只要做好萬全準備，樂趣比其他運動還高，每逢夏天，運動還能消暑，讓其他項目的運動選手都很羨慕。

鄭文燦表示，市府推廣低碳水上活動，讓大溪觀光有新的亮點，石門水庫有灌溉、民生供水、水力發電與觀光等綜合功能，市府將在大漢溪流域推動「生態觀光」，在陸地增設溪洲轉運站與自行車租賃站，在水面推動輕艇等水上活動，這些運動都不用汽油動力，不會污染水域，適合在石門水庫或大漢溪進行。

水利署傾向同意團體申請

教育局表示，因水上活動場地不易尋找，桃園市僅有新明國小、新明國中、石門國中、大溪高中推動輕艇等運動，水利署傾向同意學校團體申請，就能使用中庄攔河堰當作訓練場地，教育局也會補助經費，鼓勵更多學校申請，共同推動水上活動。