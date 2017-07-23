〈北部〉推水上活動 桃市府爭取中庄攔河堰練習

2017-07-23

〔記者周敏鴻／大溪報導〕大溪區公所昨天邀請大溪高中輕艇隊員示範風帆、ＳＵＰ、獨木舟、輕艇等水上運動，推廣無污染的低碳水上活動，市長鄭文燦到場表達支持，他表示，石門水庫、大溪河濱公園目前已是水上活動訓練場地，市府將與水利署協調，新增中庄攔河堰等水域從事水上活動。

大溪高中輕艇隊表現亮眼

大溪高中輕艇隊今年贏得「市長盃龍舟賽」龍王組冠軍，也在全國中等學校輕艇錦標賽、全國輕艇水球錦標賽暨國際輕艇水球邀請賽、全國輕艇競速錦標賽拿到多項優異成績，表現亮眼。

輕艇隊員昨天在石門水庫的阿姆坪水域，示範風帆、獨木舟、輕艇、ＳＵＰ（Stand Up Paddle，被稱為衝浪舟或立槳衝浪板、槳板），隊員們拉起風帆或快速划槳，搭乘不同的舟艇遨遊在青山綠水之間，還表演三百六十度回轉、翻身入水等高難度動作，贏得岸邊觀眾熱烈喝采。

大漢溪流域 拚生態觀光

隊員們說，輕艇運動需要高度的肌耐力與協調性來操舟，做出各種高難度動作，只要做好萬全準備，樂趣比其他運動還高，每逢夏天，運動還能消暑，讓其他項目的運動選手都很羨慕。

鄭文燦表示，市府推廣低碳水上活動，讓大溪觀光有新的亮點，石門水庫有灌溉、民生供水、水力發電與觀光等綜合功能，市府將在大漢溪流域推動「生態觀光」，在陸地增設溪洲轉運站與自行車租賃站，在水面推動輕艇等水上活動，這些運動都不用汽油動力，不會污染水域，適合在石門水庫或大漢溪進行。

水利署傾向同意團體申請

教育局表示，因水上活動場地不易尋找，桃園市僅有新明國小、新明國中、石門國中、大溪高中推動輕艇等運動，水利署傾向同意學校團體申請，就能使用中庄攔河堰當作訓練場地，教育局也會補助經費，鼓勵更多學校申請，共同推動水上活動。

  • 大溪高中學生們在石門水庫阿姆坪水域示範SUP與獨木舟等運動。（記者周敏鴻攝）

    大溪高中學生們在石門水庫阿姆坪水域示範SUP與獨木舟等運動。（記者周敏鴻攝）

  • 大溪區公所昨天邀請大溪高中學生在石門水庫的阿姆坪水域示範激烈有趣的輕艇水球運動。（記者周敏鴻攝）

    大溪區公所昨天邀請大溪高中學生在石門水庫的阿姆坪水域示範激烈有趣的輕艇水球運動。（記者周敏鴻攝）