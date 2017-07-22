〈北部〉街頭藝人嘉年華 29日鬧湖口老街

2017-07-22

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣湖口鄉街頭藝人嘉年華會「繽紛藝夏」活動，將於廿九、三十日登場，有二十多隊國外表演團體與國內街頭藝人踩街、演出。

連兩天 20多團隊表演

湖口鄉長林志華表示，擁有百年歷史的湖口老街，除了巴洛克式立面建築，當地融合多元化宗教和族群，充滿人情味和老故事 。

林志華說，街頭藝人嘉年華會今年邁入第三年，邀請六個國外表演團隊，包括大溪地歐拉舞蹈團、北太平洋天堂馬紹爾文化表演團、El océano海洋拉美騷莎舞團、Sound Fun加勒比海黑人雷鬼樂團、賭城歌舞秀舞團、MRG水上馬戲特技等，還有摘下二○一七世界小丑大賽團體組冠軍的歡樂聯盟等共二十多隊。

二十九、三十日上午、下午各安排一場踩街遊行，周邊並規劃異國風味人氣美食、3D地景藝術、闖關遊戲、夏威夷主題彩繪拍照區。其中湖口老街的時光廊道，將彩繪四幅3D地景藝術，有長頸鹿、提款機、鄉村景致、賣冰的鐵馬小販等，每幅高約二．五公尺。

在夏威夷彩繪拍照區打卡拍照上傳到自己臉書，並tag兩位朋友，將可獲贈小禮物。另捐贈三張有效發票做公益，可享免費彩繪服務，每天限量五十名。

湖口鄉公所昨天為活動暖身，「大禮物」被揭開後，三名夏威夷女郎現身熱舞，幼兒園小朋友也穿上泳裝和草裙舞同樂。