〈北部〉校牆招租家長憂染黃 苗縣教育處：嚴把關

2017-07-22

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣府財政困窘，規劃多項開源方案，包括公家機關廳舍外牆廣告招租、電子看板託播，頭份市建國國小、竹南鎮照南國中也被選為執行單位，引起家長憂心廣告內容不妥或染黃；苗縣府教育處表示，會嚴格把關，摒除腥羶色及政治、宗教等廣告內容。

建國國小、照南國中 試辦

苗縣府財政困窘，除受中央財務管控，縣府也成立財政改善小組設法開源，其中包括建議各機關學校開放建築物外牆供廣告收租。縣府教育處考量頭份、竹南地區工商發達、人口稠密，選擇頭份建國國小、竹南照南國中，作為試辦學校。

教育處表示，建國國小鄰近頭份交流道，廣告出租範圍，為學校鄰建國路的圍牆；照南國中位處頭份、竹南交界的清寧橋旁，校門旁有電子看板，提供廣告託播。

兩校家長普遍對廣告招租行為沒有意見，但擔心廣告內容不妥；家長表示，因廣告招租或電子看板託播處，都是學生上下學必經之路，也是學校門面，萬一出現八大行業等內容，不僅影響孩子價值觀，也有損校園純淨風氣。

照南國中校長吳俊秀、建國國小校長鍾瑞彬都表示，學校對廠商刊登的廣告內容一定會嚴格審查，凡會對學子造成不良影響，不會給予刊登或播出，請家長放心。教育處也保證會嚴格把關，依照兒少法等相關規定，摒除腥羶色、暴力等不當廣告內容，另依教育基本法，也排除政治、宗教廣告。

照南國中已有大型量販店業者、廣告企畫公司與學校接洽，但建國國小三度上網招標，都沒有廠商投標；教育處表示，已請學校修改租約，改為可短期租賃，一年租金也調降為四萬元。

至於苗縣府附屬機關外牆廣告招租，經小組現勘結果，通霄地政事務所、環保局、頭份衛生所及公館衛生所等四個單位也辦理招租。通霄地政所、環保局已上網辦理招租中，頭份、公館衛生所已辦理前置作業。