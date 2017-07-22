〈北部〉東眼山生態豐富 夏日森林療癒首選

2017-07-22

〔記者李容萍／復興報導〕東眼山森林遊樂區位於復興區霞雲里，因形似「向東望的大眼睛」而得名「東眼」；園區內生態豐富，景色幽雅，名列桃園十大環境教育場所之一，是許多人進行「森林療癒」的首選。炎炎夏日何處去？市府環保局長沈志修推薦東眼山風光優美、涼爽宜人，適合闔家暑假期間一起「森呼吸」。

沈志修指出，東眼山森林遊樂區佔地九一六公頃，早期是北部重要的林場，保留了許多林業遺跡，而滿山的人工造林地，也可看出森林復育的成果，東眼山豐富的鳥類資源，是台灣北部最佳的賞鳥地點，園區還有三千萬年前遺留下來的生痕化石，是森林遊樂區中相當少見的地質景觀、深獲好評的環教場所。

沈志修說，東眼山的一大特色是人工林，以「適地適木」原則進行造林，區內有台灣杉、日本柳杉、青剛櫟、台灣杜鵑及天然闊葉林等。區內也有多條健行步道，整建頗為良好；路途多有林蔭籠罩，即使夏日也顯得清涼，沿途有許多生態解說站，也展示了早期的林業用具，許多識途者常來踏青。走在東眼山裡，被蟲鳴鳥叫圍繞，徜徉於陽光與芬多精中，令人心曠神怡。

另外，東眼山自然教育中心規劃多樣的環境生態教育活動，配合四季時序，推出不同的主題，民眾欲參加活動可上網至「林務局台灣山林悠遊網」查詢。