〈北部〉8大戶欠稅近2億 鴻禧大溪別館蟬聯冠軍

2017-07-22

稅務局公布八大欠稅大戶名單

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府地方稅務局七月公布桃園市欠稅大戶名單，鴻禧育樂大溪別館積欠娛樂稅六千六百餘萬元仍高居榜首，而鴻禧負責人張秀政宣布破產，市府持續向破產管理人追回二千六百餘萬元，剩餘欠稅為一千七百餘萬元，在八大欠稅大戶中排名第五；市議員詹江村表示，為了讓民眾不要有「只拍蒼蠅、不打老虎」的印象，建議對欠稅大戶應該採取管收手段。

地方稅務局長林延文表示，稅務局依法令規定，於每年七月公告個人欠稅達一千萬元以上、公司行號欠稅達五千萬元以上的欠稅大戶名單，桃園市目前有八個欠稅大戶，與去年七月公布的欠稅大戶名單相同，但排名有所更替。

林延文說，鴻禧育樂大溪別館原本欠稅九千九百餘萬元，多年來催繳到三千三百餘萬元，欠稅金額降為六六○七．九萬元；張秀政宣布破產後，財產由破產管理人管理，經追討後，欠稅已降至一七二九．八萬元。

一年來 總計追回稅款近八八二萬

這一年來，八大欠稅大戶還稅最多的是洪添祥，償還土地增值稅四八一．六萬元，其次是洪秀政償還地價稅三五二．五萬元；名列欠稅大戶第二名的蔡家蓁還了九．八萬元土地增值稅，第三名的張榮賢還了十六萬元娛樂稅，第四名蔡文耀還回二十萬元土地增值稅，羅吉增、宋廉盛則是分文未還；總計追回稅款八八一．九萬元。

詹江村表示，八大欠稅戶的欠稅總額為一億九千餘萬元，追討到的八百多萬元，只占欠稅金額的四．六％，雖然這些欠稅都是陳年舊帳，不易追討，建議法務部行政執行署桃園分署對欠稅大戶催繳稅款時，可以祭出管收的手段，對催討欠稅多少有些幫助。

林延文表示，欠稅大戶中，蔡家蓁、羅吉增、宋廉盛都是積欠土地增值稅，這是先前的法律漏洞造成，財政部修法後就沒有類似情形，由於他們名下沒有任何財產、也無固定收入，造成市府追稅無門，懷疑當初可能都是人頭戶，目前蔡家蓁是以薪資抵扣方式還稅。