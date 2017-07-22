〈北部〉台九線大清水崇德段 增2座明隧道

2017-07-22

提升道安 107年底完工

〔記者王峻祺／花蓮報導〕全長九點七公里的蘇花改蘇澳至東澳段，預估今年底、明年初就能實施第一階段通車，位於台九線最南端的大清水至崇德段，為提升蘇花改分階段通車後的安全性，目前已完成一七二．七、一七三．三五公里處二座明隧道設計，預定一○七年底完工，並將增加五處彎道改善工程，確保蘇花公路用路品質。

蘇花改優先就蘇花公路線型標準低、肇事率及落石坍方頻率高的「蘇澳至東澳」、「南澳至和平」及「和中至大清水」等三路段另闢新路線，目前計畫中的八座隧道已有六座貫通，預計年底蘇澳至東澳段即可完工，一○八年底全線通車。

而未納入核定蘇花改的計畫路段，公路總局也持續施行邊坡落石防護、明隧道、彎道改善工程，並針對現有道路線形、邊坡穩定性、交通安全等加速進行調查分析工作；全長逾十公里的大清水至崇德段，也將在一七二．七、一七三．三五公里處，各新建一座明隧道，並再增加五處彎道改善工程，進行完整有效的短、中、長期改善方案。

公路總局在一○四年及一○五年間，總計完成蘇花公路六十六處落石防護及邊坡保護工程，截至今年六月底，也陸續進行規劃設計中共十八處的邊坡保護措施，盼能降低落石、坍方頻率。

公路總局第四區養護工程處副處長陳營富說，去年蘇花一共發生二百四十九起落石，其中頻率達五次以上的單一易落石路段，總計十二處，針對蘇花公路易落石路段，每年均進行落石防護及邊坡保護工程，並依照發生狀況、次數及頻率，研擬相關對策，未來四工處將接手管養蘇花改路段，屆時會統一把全路段納入整個防災體系。

他強調，被蘇花改取代後的舊路段，也將另名為「台九丁線」，而蘇花改路段因以高技術打造，未來較不容易因豪大雨或風災而阻斷交通，坍方及道路封閉機率也相對降低，若台九丁線因風災暫時封閉，預計將不會再造成民眾太大衝擊。