〈北部〉iPhone 6保固期連3壞 貼錢升級遭拒

2017-07-22

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市陳姓男子日前購買一支iPhone 6手機，觸控螢幕卻陸續壞了三次，即使保固期間換了兩次整新機仍無法解決問題，打算貼錢升級換iPhone 6S，卻遭經銷商拒絕，向消保官劉興振求助。

消保官︰可提契約履行訴訟

劉興振表示，本案雙方仍在調解中，業者若拒絕處理，陳男可向法院提出契約履行的訴訟。

陳男投訴說，他購買的iPhone 6手機，螢幕在保固期間故障，依規定送修換整新機，不料兩個月後觸控螢幕又故障，只能二度送修，再換整新機，不料螢幕竟三度故障，讓他氣瘋了。

陳男說，多次故障已讓他對iPhone 6信心全失，希望能貼錢升級成iPhone 6S，卻遭拒絕。

劉興振表示，已發文給美商蘋果公司，但該公司並未派人出席協調會，到場的代理商代表則表示，僅能依美商蘋果公司所訂的維修ＳＯＰ流程更換整新機。

劉興振說，曾有消費者在保固期間將手機送回蘋果指定的維修中心，換回認證的整新機，不料故障再送修卻遭拒，原因是內部機件序號不符，但消費者堅持沒送外場維修，雙方各說各話形成羅生門。

劉興振呼籲果粉，拿到整新機後，應要求維修中心當面進行基本測試，並將序號據實告知及記錄，以免發生爭議吃悶虧。