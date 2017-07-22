〈北部〉村里民大會 苗縣3鄉鎮市不辦

2017-07-22

〔記者蔡政珉、彭健禮、張勳騰／苗栗報導〕隨著資訊發達，民眾傳達意見管道多元，加上工商社會忙碌，參與人數往往無法達到法定規定，村里民大會舉辦次數降低，改為基層建設座談會。苗縣苗栗市去年起停辦，通霄鎮及頭屋鄉今年也未召開村里民大會，通霄鎮公所甚打算停辦。

縣府民政處指出，村里民大會最早始於前台灣省行政長官公署於民國卅四年十二月公布「台灣省各級民意機關成立方案」中規定，具有反映村里民心聲，解決村里內公共事務及提供地方興革意見等功能，民政處不敢斷言是威權體制下的產物，但村里民大會仍具有其時代背景與歷史意義。

不過，隨著資訊發達，民眾傳達意見管道多元，如今可透過各級政府的官網、臉書粉絲團等，反映公共事務，也使得村里民大會的功能被分攤，觀察縣內各鄉鎮市，能順利召開村里民大會的村里數越來越少。

頭份市卅二個里，六個里召開里民大會；後龍鎮廿三個里，五個里召開；造橋鄉九個村，一個村召開；卓蘭鎮十一個里，一個里召開，三義鄉僅三個村舉辦，公館鄉則分區召開，銅鑼鄉則四年召開一次。其他鄉鎮，則因沒有達到法規規定十分之一居民參加，改為召開基層建設座談會，由鄰長出席；苗栗市、通霄鎮、頭屋鄉則未舉辦。

多數鄉鎮市公所都表示，村里民大會召開與否，公所尊重村、里長的意願，不會干涉，村里長想辦理，公所協助安排。

威權產物 通霄前代理鎮長通告停辦

不過，通霄鎮前代理鎮長呂廷泓於任內通告各里辦公處停辦今年的里民大會，他認為，村里民大會雖提供民眾反映心聲，但在早年往往淪為政府政令宣導的場合，是過去威權時代的產物，如今反映意見管道暢通，向民代陳情，及臉書社團發表意見等，效率都更快、更即時。

現任通霄鎮代理鎮長潘志明表示，尊重前任代理鎮長意見，今年將不舉辦里民大會，至於未來是否舉辦，將考量基層需求。