〈北部〉近「最毒海岸線」竹北新月沙灘嘉年華惹議

2017-07-22

今登場 網友批「誰敢參加」

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華今天登場，但因活動地點位在被指稱掩埋有毒廢棄物的「最毒海岸線」南方約一、兩公里處，引發網友熱議「誰敢參加？」

縣府︰周圍海域檢測符合標準

對於外界疑慮，竹北市公所強調，活動重點是沙灘體驗和音樂表演，民眾不需恐慌；縣府表示，新月沙灘海域原本就公告禁止游泳，周圍海域一般檢測和重金屬檢測也都符合標準。

立委林淑芬和環保團體六月底召開記者會，批評新竹縣新豐海岸被掩埋的廢棄物，為含有戴奧辛的電弧爐集塵灰，根本是「最毒海岸線」，並痛批各單位卸責，坐視毒物污染海洋生態環境。

竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華活動今天登場，網友在臉書社團留言說這項活動是「毒趴」、「最毒海洋嘉年華」！

認為「提供安全的戲水場所，不是地方政府的責任嗎？確定還要在這裡辦活動？」建議「還是盡量不要去」，並怒嗆「如果縣政府沒有作為，就要呼籲大家不要去，以示抗議！」

竹北市長何淦銘表示，活動今年邁入第九年，內容主要是沙灘活動，沙板體驗、放風箏和音樂晚會等；當地漁民長期在該海域捕撈，未聽說有人發生感染或出現皮膚問題，請民眾不要太緊張。

縣府環保局副局長羅仕臣表示，海岸監控固定每季採集海水樣品檢測酸鹼值、溶氧量、懸浮固體、氨氮、磷酸鹽、大腸桿菌等項目，位在新月沙灘下游的採樣點，檢驗結果都符合乙類海域環境品質標準。

本月六日另針對新月沙灘及被掩埋廢棄物的地段周圍海域，採集四個樣品檢驗重金屬（鎘、銅、鐵、錳、鎳、鋅、鉛），結果昨天出爐，都符合放流水標準及甲類水域海洋放流管線放流水標準。

埋有毒廢棄物 環署將重新調查

此外，有毒廢棄物被掩埋的年代久遠，環保署將再重新調查，規劃在九月底前提出調查及檢驗報告結果，確認污染範圍、成份、量體，採樣範圍將擴大為海岸沿線兩公里。