〈北部〉住宅補貼申請首日 湧入大批民眾

2017-07-22

〔記者謝武雄／桃園報導〕內政部「住宅補貼」申請昨天開跑，全市十三區公所一早湧入大批申請民眾，最熱門的是每月最高補助四千元的「住宅租金補貼」。市府住宅發展處長曾榮英表示，去年起桃園市的「住宅租金補貼」戶數大幅提高到七千戶，今年更提高到八千戶，僅次於台北、新北、高雄等三個直轄市，且中央允諾不足會加碼，只要符合資格的申請案都可獲得補助。

租金補貼名額八千戶 最熱門

昨天是「住宅補貼」申請首日，「租金補貼」收件七七八件，購屋貸款利息補貼四十七件，修繕貸款利息補貼廿件，洽詢電話：329-8600。

申請「住宅租金補貼」者，必須符合戶籍內成員都沒有自有住宅、家庭年收入在七十二萬元以下，或平均每人每月收入低於二萬○五三八元，名額八千戶，每戶每月最高補助四千元。

「購屋貸款利息補貼」必須是兩年內所購房屋，也可先申請貸款利息補貼核准後再購屋，名額有三六一戶，貸款最高額度二一○萬元，貸款年限廿年；「住宅修繕貸款利息補貼」限十年以上房屋，貸款最高額度八十萬元，貸款年限十五年，名額有二○五戶。

申請「購屋貸款利息補貼」、「住宅修繕貸款利息補貼」，家庭年收入須低於一二○萬元，優惠利率採郵儲利率（二年定存機動利率）加上○．○四二％，符合低收入戶第一類家庭條件者，郵儲利率再減○．五三三％。

曾榮英說，「租金補貼」部分，中央去年給桃園市七千戶名額，最後核定了七千七百多戶，中央也加碼補足，今年桃園獲八千戶名額，全國排名第四，僅次於台北市、新北市及高雄市，倘若名額不足，中央也允諾加碼補足，呼籲符合資格的民眾踴躍申請。