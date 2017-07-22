〈北部〉八德二號社宅開工 桃園第二處

2017-07-22

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕市府去年底開工第一處社會住宅「中路二號」，昨天再動工興建位於八德區豐田二路的「八德二號」社會住宅，行政院長林全、市長鄭文燦等人出席開工祈福典禮，鄭文燦強調「人的一生不該被貶為屋奴」，市府第一階段編列四十五億元預算，將興建十處、約四千戶社會住宅，七成提供青年、三成提供弱勢民眾承租，租金比照市價打八折。

預計一○八年底前完工

住宅發展處表示，市府規劃興建十處社會住宅，已開工有「中路二號」、「八德二號」；另「中路一號」、「中路三號」、「八德三號」、「中壢一號」目前正辦理招商；「八德一號」及「蘆竹二號」預計今年十月及十二月開工；「蘆竹一號」及「中路四號」尚未招商。他強調，其餘社會住宅都會在今年底開工，預計一○八年底前陸續完工，都採只租不售。

規劃興建十九層 三七四戶

住宅發展處說，已開工的「中路二號」可提供二一二戶，昨天開工的「八德二號」基地面積四六○四平方公尺，規劃興建十九層、三七四戶。

林全表示，居住是人的基本權利，但許多人往往因經濟弱勢，被排擠在都會區外，政府就須透過社會住宅，提供有尊嚴的居住環境，而社會住宅最主要的原則就是只租不賣、讓弱勢及青年人口減輕居住負擔，蔡英文總統上任後，計畫在八年內興建廿萬戶社會住宅，桃園市可說走在前端。

租金比照市價打八折

鄭文燦表示，第一階段編列四十五億元預算，後續還有第二階段的方案，基地位置多選在重劃區、捷運或台鐵地下化場站附近、舊軍營或國宅用地，各種房型都有、可提供多元需求，均採綠建築、智慧住宅設計，附設公設、公托、日照中心，一定不輸給周邊住宅，七成提供青年、三成提供弱勢民眾，租金比照市價打八折，依房型不同大約落在五千到八千元不等，市府另也透過租金補貼及代租建商賣不完的房屋，減輕民眾的居住負擔。

住宅發展處表示，社會住宅的房型分為一、二、三房，坪數大小依各基地有所不同，租金計算會先行做市場調查，根據取得的依據打八折計算，主要提供青年、弱勢民眾申請，但確切資格須待「出租管理辦法」出爐後才能確定。