〈北部〉極限運動好手 週六將秀絕招

2017-07-21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣體育會極限運動委員會預計將在廿二日舉辦「樂活盃極限運動錦標賽」，吸引國內頂尖極限運動好手齊聚競賽，花蓮人稱「極限魔髮師」的吳家誠，昨天先到比賽會場表演極限單車「神龍擺尾」大絕招，還接續在空中旋轉三百六十度，讓圍觀民眾大開眼界，鼓掌直呼「好厲害！」

擁有海天一線美景的花蓮市極限運動場，週六將展開「樂活盃極限運動錦標賽」，國內知名極限單車好手吳家誠，昨提前示範難度高超的神龍擺尾動作，讓一旁民眾驚呼連連，賽事當天也會同步展示沙灘車及水上機車等相關極限運動器材，提供遊客體驗欣賞。

曾獲NIKE盃極限單車第二名的吳家誠，從事極限運動長達七年，自台北到花蓮後，白天從事美髮工作，晚上則會到運動場上與同好競技；他說，極限運動難度高且挑戰性大，但只要穿戴好護具，就能提高安全性，十分享受在空中翻轉的極速快感。

極限運動委員會主任委員李健東說，極限運動強調的是個人技術、勇氣和冒險精神，選手多半從通過自我表現與自我實現來獲取成就感，比賽當天將有極限單車、直排輪及滑板選手，展現苦練多時的高難度跳躍動作，保證能讓觀賽民眾大開眼界。

花蓮市長魏嘉賢說，花蓮市極限運動場頗具規模，堪稱是全台最美場地，完工時已吸引不少國內外熱愛極限運動人士前來朝聖，未來還會持續建置場內設施，盼能與特色美景結合後增加活動空間，帶動縣內運動休閒風氣。