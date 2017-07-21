〈北部〉登山失蹤近5月 李盈勳遺體尋獲

2017-07-21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台北市消防局警消李盈勳二二八連假到花蓮攀登南二子山，從三月一日起失蹤近五個月後，李盈勳遺體昨天在百米深的山壁下方被山友找到，已只剩骨骸，花蓮縣消防局獲報後，預計今天上午由直升機吊掛遺體下山。

山友賴銓淵、林宗億及西林村獵人楊忠正三人前天從西林村出發，昨天下午傳出消息，賴銓淵下午四點打衛星電話到花蓮縣消防局報案，賴銓淵說，楊忠正昨天下午三點鐘左右，在今年三月直升機吊掛處的搜救中心營地下方約一百一十公尺的陡峭山壁處（海拔約一○三○公尺）發現李盈勳遺骸。

發現時李的遺骨頭骨朝下、腳朝上，身穿黑色襪子、黑色長褲以及紅色衣服，遺體已只剩骨頭，灰色頭盔掛在樹上，遺體就在頭盔下方約十公尺處。

三月份曾上山搜救的山友葉國政說，初步推測可能是取水時走寬稜向下，卻不小心下錯稜線，回程時橫切陡峭山壁導致墜落；今年三月消防局搜救時，搜救人員曾經過遺體所在的山壁下方，可惜當時並未發現。

花蓮縣消防局二大隊長王明忠說，已請山友協助先把遺體往上帶到稜線的紮營點，預計今天上午出動直升機上山吊掛遺體。

卅歲的李盈勳原服務台北市消防局雙溪分隊，二二八連假和北市蔡姓、林姓二名警消登南二子山，三月一日在營地紮營後，李前往尋找水源失蹤，二名警消隔天找了整天未果只好下山，三月三日傍晚回到西林派出所報案。

各團體從三月四日起展開長達十八天搜救，磐石救難隊孫宏新渡溪時，還不幸遭到大水沖走殉難，至三月廿一日停止搜救，但持續到五月，至少還有二批民間組隊上山找人。