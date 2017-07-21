〈北部〉世大運聖火抵花 台灣最速男楊俊瀚接棒

2017-07-21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕八月十九日即將在台北登場的世界大學運動會，聖火傳遞任務昨天抵達花蓮，剛獲得亞洲田徑錦標賽二百公尺金牌得主的楊俊瀚，與奧運跆拳道金牌得主陳詩欣等人，分別擔任火炬手，自太魯閣長春祠起跑後，陸續將聖火傳到太魯閣口，聖火隊伍一路吸引許多民眾圍觀，一見「台灣最速男」楊俊瀚現身會場，讓等待已久的粉絲振臂歡呼。

台北世大運聖火昨由台北市副市長鄧家基護送到花蓮，傳遞火炬給花蓮縣聖火隊後，由教育處長劉美珍、太魯閣國家公園管理處長楊模麟、花蓮市長魏嘉賢、東華大學副校長徐輝明、全大運女子一百公尺跨欄三連霸謝喜恩、奧運跆拳道金牌陳詩欣、亞洲田徑錦標賽二百公尺金牌得主楊俊瀚等七人接棒傳遞。

聖火傳遞路線由長春祠至太魯閣閣口，全長約二．四公里，被封為「台灣最速男」的楊俊瀚擔任最後一棒火炬手，手持聖火在護火隊陪同下，抵達太魯閣東西橫貫公路牌樓口，並將火炬交予花蓮縣政府秘書長顏新章、台北市副市長鄧家基及台北火炬手後，完成聖火交接儀式，下一站將前進苗栗縣。

楊俊瀚說，亞錦賽算是對自己傷勢的測試賽，能夠拿下金牌，表示傷勢已痊癒，今年世大運共參加田徑短跑一百公尺、二百公尺及四百公尺接力賽，希望也能為台灣拿下獎牌；此次能夠代表花蓮成為世大運火炬手感到相當榮幸，因自己是玉里人，他還鼓勵正在進行運動訓練的小選手們堅持夢想，並找到自己的方向持續努力。