〈北部〉清大城南校區 宜大設創新學院

2017-07-21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國立清華大學宜蘭城南校區胎死腹中，行政院同意城南校區撥給國立宜蘭大學開發，土地已完成撥用；宜大校長吳柏青說，將配合宜蘭科學園區高科技產業發展主軸，設置育成中心與創新學院，並成立食品創客中心，協助開發在地農特產品。

城南校區毗鄰宜蘭科學園區，面積二十六公頃，民國八十九年原交由清華大學籌辦宜蘭分部，當年計畫興建十二棟建築，結合宜科需求培育科技人才，卻因經費問題停擺。

宜大得知後與縣府聯手取得開發權，一○二年獲行政院同意，上週四完成土地撥用，目前運用學校既有資源開發，後續再討論是否採用BOT，評估引進民間投資可行性。

吳柏青說，城南校區第一期規劃走向，遵循清大開發主軸作設計，校方已編列經費，整修校區內滯洪池、景觀，其中有兩個機堡，是二次戰後留下的遺跡，被列為歷史建築，校方會連結在地文史發展妥善維護。

吳柏青強調，城南校區第一期開發工作，宜大參酌清大規劃內容，基於兩校不同發展特色，不會照單全收，宜大會考量地方需求、產業走向、宜科發展逐步調整，目前的神農校區（校本部）為教學生活空間，新開發的城南校區配合宜科走向，以高科技產業為發展主軸。

另設食品創客中心 助小農開發產品

吳柏青說，宜大育成中心及創新學院均設在城南校區，讓學生多元學習，具備跨領域能力，校方另搭配宜蘭縣政府的計劃，設置食品創客中心，幫助小農開發在地農特產品。

城南校區緊鄰宜科，鄰近宜蘭縣政府與縣議會，園區相當開闊，交通又便捷，被視為是頗具發展潛力的處女地。