〈北部〉竹市路平 兩年五千人手孔蓋隱形

2017-07-21

〔記者洪美秀、蔡政珉／綜合報導〕過去道路刨鋪並未要求人手孔蓋下地，影響行車安全， 新竹市政府推動「路平計畫」，與管線單位研議，兩年來已調降近五千個人手孔蓋，市民行車不再像坐雲霄飛車 ！

人手孔蓋與周邊柏油路面交接處容易破損、維護不易，造成路面高低不平，車子經過就會跳動，影響行車安全。曾有機車族反映，連早餐也飛出去。

市府工務處表示，推動路平計畫兩年來，已要求刨鋪改善後的路面，除污水人孔蓋及救災用消防栓外，其餘人孔蓋都必須埋入地下，至少低於原路面廿公分並需與鄰接路面齊平，至今累計近五千個人手孔蓋隱形了。

此外，苗栗縣苑裡鎮田心里與新復里交接處鐵路涵洞，由於又窄又矮，每逢大雨容易淹水，引發民怨。

相關單位前往會勘，台鐵局建議，將鐵路涵洞旁現有排水孔封閉，再於地下道施作集水井並設置抽水機抽取積水。

台中農田水利會苑裡站認為，既有排水口還能疏通雨水至鄰旁水利溝渠，仍具有功能；苑裡鎮公所建議水利會在上游處水利溝改道分流，以減緩排水量，並於豪雨前適當開啟下游處水閘門，以利排水。

苑裡鎮民代表孟文源說，由於照明不足，曾有民眾騎機車進入涵洞後發現積水嚴重，當場嚇壞，也有人開車入內因水位過高，車輛卡在涵洞中，差點釀成事故，希望各單位整合意見早日解決。