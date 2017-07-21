〈北部〉平安符掛枝頭 公館祈紅棗大豐收

2017-07-21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉紅棗進入盛產期，早年從二棵拓展到目前六十公頃，成為公館鄉主要特產，創造二億元以上商機。公館鄉農會昨天在公館鄉石圍墻的揆一樓舉行謝天祈福儀式，由苗栗縣長徐耀昌帶領歷屆的「紅棗王」參拜，象徵傳承及感恩，棗農將加持過平安符掛在棗樹枝頭，祈求今年平安豐收，也為二十二、二十三日的紅棗產業文化節揭開序幕。

公館鄉鄉農會昨天在石墻村揆一樓舉行謝天祈福三獻儀式，縣長徐耀昌、立委徐志榮夫人王慧珍及公館鄉長曾美露等人依古禮焚香祝禱，感謝上天對紅棗產業的照顧。

公館鄉歷屆評鑑榮獲「紅棗王」及紅棗產銷班長也獻上剛採收的新鮮紅棗，象徵傳承及感恩，並將在地著名的「喜妹那娃—注連繩平安御守」過香爐後，將豐收的祝福分發給棗農帶回家，將加持過平安符掛在棗樹枝頭，祈求大豐收。

石墻村長邱德真指出，石圍墻開庄二百年，圍有石牆保護得名，棗園有石牆遺址，一百多年前，先祖在庄內種植二棵紅棗，如今種植面積六十公頃，除鮮果、紅棗乾等產品及觀光效益，帶來超過二億元商機。

公館鄉農會昨天邀請中華日式料理協會理事長王子蕾以紅棗鮮果入菜，示範紅棗日式燉肉、越式紅棗海老捲、紅棗大福等創意料理，民眾品嘗後讚不絕口。

另外，農會舉辦的紅棗產業文化節活動將在苗栗區農業改良場登場，有紅棗大道踏青、紅棗發糕及地瓜圓DIY體驗教學，及社區才藝表演、農特產品市集展售等，徐耀昌歡迎遊客到公館體驗採棗樂及品嘗美食。