〈北部〉苗復辦高接梨評鑑 三灣梨農掄元

2017-07-21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣高接梨去年受寒害大幅減產，停辦評鑑會，今年雖受五月暴雨，略有折損，但較去年理想，今年恢復辦理評鑑，昨天在三灣鄉農會登場；三灣梨農陳賢芳在參賽八十六點中脫穎而出，奪下特等獎。鄉農會表示，今年水梨季活動，也將於廿二、廿三日在三灣五穀宮登場，歡迎民眾造訪品梨消暑。

種梨30年 陳賢芳妙方防澇抗旱

苗栗縣內高接梨栽培面積近一千五百公頃，年產量約二萬二千多噸，品質佳，廣受消費者喜愛，苗縣府也長年辦理評鑑，增進農友交流，提升梨果品質。

不過，去年高接梨受到年初寒害及豪大雨影響，造成不少損害；苗栗縣內高接梨產量減幅達三分之一；經苗縣府與農會討論，去年暫停辦理評鑑。

今年雖受五月暴雨影響，產量略有折損，但去年仍屬理想，因此，高接梨評鑑暌違一年，昨天再度辦理，計有三灣、頭份、大湖、卓蘭四鄉鎮市八十六點參賽。

經評審依重量、外觀果型、肉質風味、糖度等項目評分後，由種梨卅年的陳賢芳拿下特等，縣長徐耀昌出席頒獎；陳賢芳說，現在天候極端，所以施以微生物製劑，勇健梨樹根部，以助 「防澇抗旱」。

三灣五榖廟 明辦水梨季活動

鄉長溫志強也指出，公所將於廿二日、廿三日在三灣五榖廟前廣場舉辦「梨饗三灣—農家市集趣」系列活動，規畫有客家藝文表演、農特產品展售、趣味競賽、美食品嘗等。