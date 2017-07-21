〈北部〉攜手陽明 交大博愛校區建500床大醫院

2017-07-21

〔記者洪美秀／竹市報導〕交通大學與陽明大學合作，將斥資四十八億元，在交大博愛校區興建五百床的大型醫院，已獲教育部及新竹市衛生局審查通過，如果一切順利，預計五年內完工營運。

兩校互補 發展生醫、電資通科技

交大主秘裘性天說，結合博愛校區即將完工的Bio-ICT大樓，這會是全台第一所結合急重症醫療與智慧科技的智慧醫院，將成立神經、腫瘤和樂齡等醫學中心。

就在台大醫院新竹湳雅分院案，還在為土地取得問題傷腦筋之際，交大與陽明合作的醫院設立案，已悄悄進行且有具體進展。

裘性天說，兩校早有許多合作經驗，有鑑於大新竹地區醫療資源嚴重不足，急重症病患常一位難求，甚至轉診北部大醫院就醫，交大很早就有設置醫院的規劃，加上與陽明大學長期有生物醫學等相關研究合作，因此雙方談妥在博愛校區規劃興建醫院。

裘性天說，五月已獲教育部核准，並送新竹市衛生局審查通過，目前已把相關規劃案送衛福部，如果一切順利，獲得申請許可證，五年內就能興建完成營運。

裘性天說，交大博愛校區位在新竹市食品路上，生活機能良好，但欠缺醫療資源，交大過去在IC產業已具領先地位，這幾年更發展Bio-ICT（生醫電資通科技），未來設立的醫院會以智慧、科技為方向，讓民眾獲得好的醫療品質。

總投資金額48億元 拚5年內營運

新竹市衛生局長何秉聖證實，此案已在六月廿二日召開的醫事審議委員會通過，預計設立總病床數五百床，含急重症一般病床三百床，總投資金額四十八億元、占地一﹒四公頃。

何秉聖說，醫療資源不足確實是市民之痛，衛生局樂觀其成，也會全力協助，市府推動的新竹市兒童醫院也已進入議約階段，相信未來大新竹地區的醫療品質與水準會更好。

裘性天表示，因醫院預定地就位在交大博愛校區內，土地取得沒問題，加上興建醫院資金採自籌自建，交大有信心五年內完工營運。