〈北部〉炎夏飲水果水 可提升喝水意願

2017-07-21

〔記者李容萍／中壢報導〕炎炎夏日，氣溫動輒飆到卅五度以上，營養師提醒說，長時間暴露在烈日高溫或久待冷氣房辦公室，會造成體溫調節功能紊亂，如果水分又攝取不足，體內的水電解質容易失衡，因此造成中暑，提醒民眾在夏天要隨時補充水分，不要口渴才喝水，也不妨用「水果水」提升喝水意願。

中壢天晟醫院營養師潘璿凱表示，依照衛福部國健署的建議，以七十公斤的成人為例，一天最少要喝二一○○ＣＣ的水，若有運動，最好再加量六○○至九○○ＣＣ。

他指出，有些民眾覺得白開水喝起來沒味道，或不喜歡有「消毒水味道」，改以飲料、咖啡或茶飲取代，但水與茶的功能性不同，兩者無法互相取代，尤其市售飲料含糖量過高，大量飲用反而增胖，茶品也含單寧酸，長期大量飲用濃茶，容易引起腸胃不適，茶飲也富含鉀離子，腎臟病患者也需要留意，咖啡大量飲用會有咖啡因過量的風險。

潘璿凱建議，如果不喜歡喝沒有味道的白開水，可以利用夏季盛產的水果，包括芭樂、鳳梨、檸檬、葡萄、荔枝、火龍果等洗淨切片後浸水，加入少許香草提味，例如薄荷、迷迭香等，簡單就能做出好喝且具有淡淡香氛的「水果水」，改善飲水習慣並提升飲水量，但腎臟病及糖尿病患，或嚴格限制鉀攝取量的人想喝「水果水」，要事先請教醫師或營養師。