〈北部〉住宅補貼申請開跑 各公所都可收件

2017-07-21

租金補貼 每戶每月最高四千元

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市住宅補貼申請，從今天起至八月卅一日受理，最熱門的「租金補貼」，每戶每月最高補助四千元，另有「自購住宅貸款利息補貼」二一○萬元、「修繕住宅貸款利息補貼」八十萬元，市府住宅發展處、各區公所都可收件。

弱勢的違建承租戶也可申請

今年的住宅補貼也放寬申請資格，違建的承租戶也可申請，限制是經濟或社會弱勢身分，包含低收入戶、中低收入戶、身心障礙、原住民、特殊境遇家庭、六十五歲以上老人等，在一○四年十二月廿四日以前就已承租違建的住戶，才可申請租金補貼。

每月最高四千元的「租金補貼」，補貼期間一年，必須設籍桃園市且無自有住宅，家庭年所得低於七十二萬元，或每人每月所得低於二萬○五三八元，有家室者必須年滿廿歲，單身者需年滿四十歲才可申請。

最高貸款額度二一○萬元的「自購住宅貸款利息補貼」，貸款年限最高廿年，共有三六一個名額；最高八十萬元的「修繕住宅貸款利息補貼」，貸款年限最高十五年，有二○五個名額，兩項的申請資格必須家庭年所得低於一二○萬元，年均每人每月收入低於四萬七九二二元。

即起受理申請 至八月卅一日止

市府住宅發展處處長曾榮英表示，從今天起到八月卅一日，上班日的早上八點到晚上七點受理申請（區公所到下午五點），可採郵寄或親自送件，收件地點包括住宅發展處及各區公所，只要在期限內申請即可，並沒有額滿後就不再受理的疑慮，住宅發展處也提供查詢系統，只要在申請資料載明手機號碼，就會收到相關資訊、補件與審查結果，讓市民在家就能了解申請案件的進度。

住宅補貼詳細資訊，可上「內政部不動產資訊平台」網站查詢並下載申請書件，各區公所也提供申請書免費索取，電洽︰329-8600。