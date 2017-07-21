〈北部〉打造友善宜居城市 花市獲精進級

2017-07-21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市今年代表花蓮縣參加環保署規劃友善城鄉環境推動計畫，被遴選為「精進級」推動縣市，目前全國僅有五縣市入選，環保署六名審查委員還特地南下現勘，肯定市區已有六十八處道路、公廁陸續改善新排水設施及外觀，未來將再投注經費打造成為優質環保家園，朝「友善宜居」城市邁進。

環保署自一○四年起，規劃友善城鄉環境推動辦法，鼓勵全台各鄉鎮市積極爭取遴選，四年計畫預計補助全台六十個鄉鎮市區，花蓮市去年獲得四百萬元經費補助，陸續改善中山公園公廁整修，進豐街、仁愛街、富安路等巷道新設區域排水設施，並整修、美化街道廣告公佈欄等六十八處。

今年環保署期望能夠全面提升並改善各地方政府公廁環境衛生品質，花蓮市經評選考核，今年再次代表花蓮縣與金門縣、苗栗縣、南投縣及澎湖縣並列獲選營造城鄉友善環境的「精進級」縣市，環保署審查委員柯志弘、黃益助、蔡瓊姿、劉志堅、孫瑞穗與李姿瑩等人，還特地前往重慶市場及烏克麗麗公園等地會勘。

柯志弘說，經現地會勘後，建議市公所可再擴充重慶市場的內部需求使用量，並改善烏克麗麗公園等公廁的採光通風，或採用感應式節能設備，以減少維護人力，同時可規劃複合式用途親子廁所、性別友善廁所、哺集乳室，以符合「友善宜居」計畫主軸。

花蓮市長魏嘉賢說，花蓮市今年將朝向公廁管理潔淨化、路面無坑平坦化及友善廁所深化推廣為推動指標，希望能順利獲得環保署的一千萬元經費補助，繼目前正在施作改善的中山市場公廁後，也將把包括重慶市場等市區公廁設施一併改善。

他強調，花蓮市另因商業及經濟活絡，道路使用比率頻繁，導致路面老化、龜裂，加上各管線單位施工及近年配合推動污水下水道工程後，回填路面凹凸不平，現階段也將朝向「路面無坑平坦化」目標邁進，盼能提升整體用路品質，並透過報馬仔查報系統，接收巡查民眾道路修補及巡檢通報資訊。