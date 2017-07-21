〈北部〉巨石圍牆 頭城外澳海岸疑被侵占

2017-07-21

砍除林木改種棕櫚樹 民眾檢舉

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮外澳橋北側，有處長約兩百公尺國有地景觀保護區海岸線，傳出飯店業者侵占七百多坪土地，在此砍除林木，用巨石砌成圍牆，東北角風管處接獲檢舉後，向國有財產署舉發，全案將由檢方偵辦；飯店業者則否認侵占國有地。

宜蘭縣頭城鎮外澳里濱海路二段，外澳橋以北約兩百公尺的海岸線，近來遭人以巨石砌成圍牆圍住，把海岸線林木移除，改種棕櫚樹，被質疑違法侵占，東北角風管處一週內接獲十多起檢舉案件。

「請還我原始外澳海岸！」網友在「守護外澳海岸」臉書粉絲團貼文說，業者在外澳海岸景觀保護區違法堆疊巨石，並種植外來棕櫚樹，已明顯違法，東北角風管處不能視而不見，必須限期取締，還給大家原始外澳海岸。

風管處：比對地籍圖 移送檢方

東北角風管處副處長陳煜川說，上週接到投訴後派員現勘，發現被種植數十棵高四至五公尺棕櫚樹，外圍有石牆圍住，現場也在大興土木，比對地籍圖，確有公有地被侵占。

陳煜川說，全案已送至國有財產署、宜蘭縣政府及公路總局舉發，要求業者不得繼續施工，國有財產署隨即回文，指該處國有地林木遭砍除，有占用開墾之嫌，全案移送宜蘭地檢署，以涉嫌侵占罪偵辦，詳細案情有待檢調單位釐清。

國有財產署指出，業者侵占七百三十四坪國有地，聲稱申請在國有地上綠美化，如果綠美化後只供特定人使用，國產署不會同意；宜蘭地檢署表示，如果接獲相關案件將依法偵辦。

飯店：已向國產署申請綠美化

被指涉的飯店業者解釋，這個地方二、三十年沒有整理，雜草叢生，基於維護環境才加以綠美化，已向國有財產署提出綠美化申請，植栽綠樹將無償回贈國產署，絕無侵占國有土地意圖。