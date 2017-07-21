〈北部〉育賢街建高架橋 關西人火爆抗議

2017-07-21

〔記者蔡孟尚／關西報導〕新竹縣關西鎮公所，昨天舉辦育賢街道路連接工程說明會，反對高架設計的民眾到場拉白布條抗議，氣氛一度火爆，所幸沒有肢體衝突，說明會不到一小時就匆匆結束。

關西鎮公所主秘吳祥光說，採高架設計是基於安全的考量，也合乎安全規範，舉辦說明會就是要和民眾當面溝通。

險升又險降 民喊應改平面

「違法高架，誓死反對！」、「藐視上級，欺壓百姓！」鎮公所昨天安排施工廠商簡報時，抗議民眾衝上講台拉起白布條遮住投影布幕，不斷高呼口號，干擾簡報說明。

抗爭民眾代表錢正華說，當地民眾認為高架橋險升又險降並不安全，且蓋了之後將讓橋下居民沒路可走，應採平面方式開路，鎮公所無視縣府和監察院等上級單位多次函示要與受影響居民、地主溝通協調取得共識，仍蠻橫執意以高架方式推動這項工程並舉辦說明會，公所作為是藐視上級命令、違反程序正義。

公所強調安全 不影響通行

吳祥光表示，原訂前年底就要完工的育賢街道路連接工程目前停工，就是為了釐清爭議，跟當地居民溝通取得共識，召開說明會也是和地方溝通，希望能得到多數人支持。

吳祥光說，至於採高架設計是為了安全考量，而且只要全長一百七十五﹒八公尺的高架橋完工，橋下十二公尺寬的聯外道路也一併完成，不會影響當地居民的交通權益。

警方昨天為防範場面失控，派員蒐證戒護，所幸未爆發肢體衝突。