〈北部〉反泓赫鄉親洗版臉書 徐耀昌：嚴格把關

2017-07-21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕泓赫企業公司計畫在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區內設置資源再生處理廠，引發銅鑼、公館鄉多數鄉親堅決反對設廠，鬧得沸沸揚揚。最近有不少鄉民發動以臉書或LINE連署抗議，苗栗縣長徐耀昌臉書也被洗版，要求徐出來面對。徐耀昌昨天表態說，鄉親的聲音他聽到了，大家放一百個心，苗縣府絕對依法行政，嚴格把關。

泓赫公司重申，開發案會繼續下去，並加強與地方人士溝通。

銅鑼、公館反設廠 逾萬人連署

苗栗縣銅鑼、公館及苗市鄉親發動連署並成立「反對中興工業區設置熱熔爐自救會」堅決反對泓赫設廠。自救會長、銅鑼鄉代會主席李瑞廷昨說，銅鑼及公館鄉民連署反對者已超過一萬人，連署仍持續進行。

最近有不少鄉親透過臉書及LINE持續推動連署，並到臉書「徐耀昌加油讚」及「苗栗縣1999服務讚」抗議泓赫設廠，甚至要求徐耀昌出來面對。

有網友PO文「不要破壞苗栗縣的好山好水！不要只為了圖利廠商！堅決反對在中興工業區要設立的高污染廢棄物處理場！別的縣市為了民眾的健康都不接受！為何我們苗栗縣長卻同意，罔顧大家的健康…」

不放行有害企業 縣長打包票

徐耀昌昨天參加阿斌哥大愛協會銅鑼分會成立大會時表示，鄉親的聲音及立場他聽到了，業者依法提出申請，苗縣府絕對會保持行政中正、依法行政並嚴格把關。

徐耀昌並請鄉親放一百個心，若是有害的企業，縣府不會讓他們順利通過，針對有人惡意中傷苗縣府部份，徐也呼籲鄉親不要被有心人利用了。