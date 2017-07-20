〈北部〉花蓮13部落免費WiFi 年底前上路

2017-07-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕全台進入4G行動通訊時代，原住民族委員會今年建構「愛部落（i-Tribe）」免費公用無線（WiFi）上網，花東目前共有廿九個部落入選建置計畫。行政院東部聯合服務中心表示，將監督電信業者施工狀況，預計趕在年底前上路，並爭取更多部落納入無線網絡建置網。

全台原民偏鄉 建構i-Tribe 熱點

原民會今年在全台五十八個原住民偏鄉，建構「i-Tribe（愛部落）」免費公用無線（WiFi）網路熱點，花蓮縣秀林、萬榮、卓溪鄉及玉里、鳳林鎮等十三個部落雀屏中選，年底建置完成後，可望縮短原鄉與城市間的數位落差。

行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛說，二○一四年原民會承辦「建構原住民族地區無線寬頻環境計畫」，與中華電信合作推動全國原鄉地區的無線網路普及率與使用率，其中花東地區計有花蓮縣十三個部落、台東縣十六個部落，納入無線網絡建置網。

他強調，下半年將與原民會持續監督電信業者施工狀況，包括相關設備維修、保固及替換，並願意協助業者與部落族人進行雙向溝通，共同消弭族人對電磁波的疑慮，除適當表達地方聲音，也讓花東更多部落都能有機會列入愛部落（i-Tribe）行列。

下行100M、上行20M 採免認證登入

原民會專管中心經理陳建州說，全台約有七百四十八個部落，預計在二○一七年底計畫結束後，會有一百四十三個部落陸續設有無線網路熱點，總達成率廿％，因將採光纖骨幹，速率均可達下行一百M、上行廿M，建置完成後，提供民眾雙無線網路連線服務，i-Tribe採免認證方式登入、愛台灣i-Taiwan則須認證後登入。

他說，與中華電信業者討論後，熱點設置考量住民最大涵蓋量，預計每一個部落建置至少六個無線AP，每個熱點涵蓋半徑可達一百公尺，希望能增加民眾使用上的便利性，避免網絡收訊死角。

原民會撒奇萊雅族專任委員撒韵‧武荖強調，針對秀林鄉將建置的四個部落，已在鄉公所召開說明會與族人溝通，並邀請電信人員在說明簡報中提出數據，比較常用3C產品的電磁波發射功率，指出無線分享器的發射功率遠小於常見3C產品，盼能為民眾釋疑。