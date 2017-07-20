〈北部〉首家「鄉餅」獲認證 三星蔥油餅掛牌

2017-07-20

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣三星蔥名聞遐邇，三星鄉公所向經濟部智慧財產局註冊「三星蔥油餅」商標認證，把蔥油餅列為「鄉餅」，昨天在鄉內「阿婆蔥油餅」掛上首張認證標誌。

三星蔥種植面積約一六○公頃，日產量約十噸，多運往台北農產運銷公司拍賣，單價雖高，仍是市面上的搶手貨，成為烹調頂級美食首選食材之一。

10家通過審查 阿婆蔥油餅拔頭籌

被視為平民美食的蔥油餅，很多業者掛上「三星蔥」作為招牌，實際並未採用三星蔥當材料。三星鄉公所於一○四年取得「三星蔥油餅」商標權，以「鄉餅」當號召，開放鄉籍業者申請，已有十家通過審查，阿婆蔥油餅率先取得認證標誌。

三星鄉長黃錫墉說，三星蔥是地方明星農特產，蔥油餅產業應運而生，鄉公所在一○二年舉辦首屆蔥油餅競賽，三星蔥油餅知名度三級跳，業者順勢開發零售、宅配市場，去年全鄉賣出兩百四十四萬片，產值六千萬元，帶動青蔥體驗農場與觀光工廠蓬勃發展。

青蔥、麵粉及油品 公所把關、抽檢

黃錫墉說，「鄉餅」標章開放在地蔥油餅業者免費申請，業者除了限定使用三星蔥，青蔥還得通過農藥殘留檢驗，麵粉、油品也都要符合食品規範，即使通過審核拿到標章，鄉公所後續還會不定期抽檢，維持品牌水準。

「阿婆蔥油餅」業者楊智煌說，掛上三星蔥的蔥油餅攤商及店家到處可見，真正使用三星蔥卻不多，盼透過掛牌供消費辨識，避免魚目混珠。

遊客林小姐說，到三星鄉遊玩，一定要嘗嘗三星蔥油餅滋味，商標認證店家有鄉公所掛保證，讓消費者覺得比較有保障。