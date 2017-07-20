〈北部〉沙板新體驗 竹北海洋音樂嘉年華等你來

2017-07-20

〔記者廖雪茹／竹北報導〕深受年輕人喜愛的新竹縣竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華，二十二日起一連兩個週休假日登場，今年新增鳳崎步道健行、沙板和風箏放飛體驗，還有手作風車親子活動。每晚活動結束前，並施發約十分鐘煙火。

竹北市長何淦銘說，四天假日下午四點起的沙灘活動，除了延續往年的風帆體驗、環保淨灘，今年首次舉辦沙板運動與風箏放飛體驗。

沙板運動類似在沙灘上玩衝浪板，利用潮間帶濕地進行沙板滑行，是比衝浪板安全，又能鍛練平衡力的特殊運動；新月沙灘地形平坦，非常適合。

另搭配新竹風大的特色，今年邀請專業風箏教練放飛大型風箏，並指導放風箏的技巧，現場報名參加。

兩場音樂晚會則以「那一年我們聽的歌」為主題，二十九日「青春之夜」邀請宇宙人、王大文、鄧福如等藝人 ；三十日「回味之夜」由台語歌手陳隨意、黃思婷、曹雅雯演唱。

這兩天下午三點到晚上十點將提供接駁車，約十到十五分鐘一班，自竹北家樂福前停車場出發，經光明一路舊夜市停車場、竹北火車站（西站—新泰路出口）、竹北市公所到會場接駁總站。

此外，二十六日下午安排鳳崎步道健行。毗鄰新月沙灘的海岸育樂中心，昨起配合規劃「被遺忘的天然紀念物－仙腳石海岸原生林特展」，可認識竹北濱海珍貴的原生林資源。

活動詳情可上官網查詢http://www.2017newmoon.com.tw/。